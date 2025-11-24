Reuters: в ноябре нефтегазовые доходы России упадут более чем на треть по сравнению с прошлым годом

Доходы России от нефти и газа в ноябре могут снизиться примерно на 35% год к году (по сравнению с ноябрем 2024-го) и составят 520 миллиардов рублей, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

По сравнению с октябрем доходы, как ожидается, сократятся на 7,4% без учета выплат налога на прибыль.

Всего за 11 месяцев текущего года нефтегазовые доходы, как ожидается, уменьшатся на 22% по сравнению с 2024-м — и составят 8 триллионов рублей.

Причиной падения нефтегазовых доходов агентство называет подешевевшую нефть и укрепление рубля. По расчетам Reuters, с января по ноябрь текущего года цена российской нефти для расчета налогов снизилась до 57,3 доллара за баррель — по сравнению с 68,3 доллара в 2024 году. В это же время рубль укрепился с 91,7 до 81,1 за доллар.

В 2025 году Минфин изначально планировал получить 10,94 триллиона рублей от продажи нефти и газа. Однако падение цен на нефть вынудило его в октябре скорректировать прогноз до 8,65 триллионов рублей.

Нефтегазовые доходы, отмечает Reuters, составляют важнейший источник средств для Кремля, обеспечивая четверть поступлений в федеральный бюджет.

В российской «нефтянке» копятся проблемы из-за санкций Трампа: цены падают, Китай и Индия боятся гнева США, а «Лукойл» попал под угрозу поглощения «Роснефтью» Главное об эффекте американских ограничений

