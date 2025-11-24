Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры. Меньше времени на это потратят те, кто работает на оккупированных Россией территориях

Минздрав РФ назначил сроки отработки в государственных учреждениях для выпускников медицинских вузов и ординатуры. Они будут меньше для тех, кто работает на оккупированных Россией территориях, а также для тех, кто работает в населенных пунктах с населением меньше 50 тысяч человек.

Выпускники, окончившие вуз по специальности «Лечебное дело», должны будут отработать в два или три года (данные «Коммерсанта», в распоряжении которого оказались проекты соответствующих документов, в заметке и в дополнительной таблице разнятся). Если же человек работает в небольшом населенном пункте или на оккупированной территории, срок уменьшается до года.

Максимальные сроки отработки — три года — предусмотрены для выпускников ординатуры, обучавшихся по направлениям «неонаталогия», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия» и «торакальная хирургия». В остальных случаях сроки отработки — два года, но год, если, опять же, человек работает в населенном пункте, где живет меньше 50 тысяч человек, или на оккупированной Россией территории.

Предполагается, что во время отработки у выпускников медицинских вузов будут наставники. Наставничество может быть как очным, так и дистанционным, однако список организаций, которые предоставляют такую возможность, ограничен. Без наставничества нельзя пройти периодическую аккредитацию, которая дает разрешение на работу.

Ординаторы же отрабатывают из-за того, что теперь все они должны учиться по целевому направлению. Соответствующий закон Путин подписал 17 ноября 2025 года.