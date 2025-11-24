Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении карьеры. Об этом 28-летняя спортсменка рассказала в интервью блогеру Вите Кравченко.

В ходе беседы Кравченко напомнил, что два года назад Туктамышева сказала, что приостанавливает карьеру. «Тебе есть что сказать на эту тему?» — спросил он фигуристку.

«Думаю, да. Какие-то слова есть. Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», — сказала Туктамышева.

Лиза Туктамышева — исповедь о фигурном катании / Страх, лицемерие и путь к свободе Витя Кравченко

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.