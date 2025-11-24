Cотрудники ФСБ застрелили двоих жителей Алтайского края, подозреваемых в подготовке диверсии на железной дороге

Двое жителей Алтайского края готовили диверсию на железной дороге, объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при попытке задержания их убили.

В распространенном спецслужбой сообщении говорится, что подозреваемые 22 ноября пытались установить устройство, сбрасывающее поезд с рельсов, на перегоне между станциями Алтайская и Бийск. «При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — заявили в ФСБ (здесь и далее цитаты по ТАСС).

По версии спецслужбы, жители Алтайского края «были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение». При себе у них было «незаконно приобретенное огнестрельное оружие».

Возбуждены уголовные дела по статьям: 281 УК РФ (диверсия), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).