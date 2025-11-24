Адвокат первого россиянина, на которого составили протокол за поиск «экстремистских материалов», заявил, что в основу дела легли скриншоты с изъятого телефона

Первый в России протокол за поиск «экстремистских материалов» был составлен на основании скриншотов телефона, изъятого полицией у задержанного. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Сергей Барсуков, представляющий интересы жителя Каменска-Уральского Сергея Глухих, которого обвинили в поиске «экстремистских материалов».

Ранее Барсуков предполагал, что административное дело на Глухих возбудили из-за того, что мобильный оператор передал информацию о своем клиенте ФСБ. «Медуза» называла причины, почему версия о том, что информация о поисковых запросах была получена от провайдера, выглядит странной. В самом административном протоколе способ получения данных не уточнялся.

По новой версии адвоката, пишет «Медиазона», Глухих 24 сентября, когда он ехал в автобусе, позвонили неизвестные и предложили встретиться у его места работы, чтобы обсудить возможность пройти альтернативную гражданскую службу.

«Когда он приехал, его посадили в машину и привезли в ФСБ, где его мурыжили два часа. Забрали телефон, оттуда все скачали и отпустили без протокола. 8 октября ФСБ выдернули его во второй раз и отвезли в полицию, где инспектор составил на него протокол», — рассказал Барсуков.

Протокол, составленный на Глухих, — это первая известная попытка привлечь в России к административной ответственности за поиск «экстремистских материалов». 6 ноября суд в Каменске-Уральском вернул этот протокол в полицию для устранения недостатков. Дата нового рассмотрения на момент публикации новости не была объявлена.

Закон о запрете поиска «экстремистских материалов» президент РФ подписал 31 июля 2025 года. Он начал действовать с 1 сентября. За поиск «экстремистских материалов» грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.

