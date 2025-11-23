Украинские дроны атаковали тепловую электростанцию в подмосковной Шатуре, загорелись трансформаторы. Три беспилотника летели на Москву

На территории Шатурской ГРЭС (государственная районная электростанция) в результате атаки беспилотников возник пожар, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, часть атаковавших станцию дронов была уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию ГРЭС. Пожар вскоре был локализован, электроснабжение в городе не нарушено, уточнил Воробьев.

О пожаре также сообщили в МЧС Московской области. Экстренные службы получили сообщение о возгорании четырех трансформаторов в Шатуре, на момент их прибытия горели три трансформатора.

Телеграм-канал Astra опубликовал фотографии очевидцев и геолоцировал кадры. Предварительно, горит узел выдачи мощности ГРЭС, пишет Astra.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. О последствиях на земле неизвестно.

Минобороны России отчиталось, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников — над приграничными областями, в регионах вокруг Москвы, а больше всего — над Черным морем (36).