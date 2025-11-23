Российские войска атаковали жилые кварталы в Запорожье и Днепре. Пострадали не менее 20 человек, в их числе есть ребенок

Российские войска вечером 22 ноября атаковали один из жилых районов Запорожья беспилотниками, ранения получили шесть человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, пострадали трое мужчин и три женщины, все госпитализированы. Как минимум одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Повреждения, по словам Федорова, получили две многоэтажки, помещение магазина и автомобили. «Суспільне» уточняет, что дрон попал по входу в магазин, расположенный в жилом доме.

Также беспилотниками атакован Днепр, сообщил временно исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко. Пострадали 14 человек, в их числе есть 11-летняя девочка. В результате атаки загорелись балконы в жилой девятиэтажке и пристройка к частному дому.