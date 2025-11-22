В Якутии приостановили выплаты участникам войны из-за нехватки денег

В Якутии приостановили выплаты участникам войны, сообщил 21 ноября министр финансов республики Иван Алексеев.

Причиной стала нехватка денег, сказал Алексеев. Чиновник заверил, что правительство уже «провело работу» и нашло необходимые средства, поэтому вскоре выплаты будут продолжены.

Перерыв в выплатах чиновник объяснил тем, что власти не могут подсчитать заранее, какому количеству человек они понадобятся.

В Якутии с лета 2025 года добровольцам, заключившим контракт с Минобороны, единовременно выплачивают около 2,7 миллиона рублей. Более половины этой суммы платят из регионального бюджета.

В случае ранения жители Якутии могут рассчитывать на выплату из регионального бюджета от 500 тысяч рублей, а в случае гибели их семьям выплачивают миллион рублей.