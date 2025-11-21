В Черемушкинском суде Москвы огласили обвинение по делу против издателя «Медузы» Галины Тимченко о руководстве «нежелательной» организацией (часть 3 статьи 284.1 УК РФ), сообщает «Медиазона».

По версии обвинения, Тимченко создала «Медузу», «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны», а также ко внутренней и внешней политике действующей власти. После того, как издание объявили «нежелательной» организацией, у Тимченко, как утверждает следствие, «возник умысел» на продолжение деятельности, чтобы остаться «в информационном пространстве страны».

Тимченко вменили участие в создании трех видеозаписей:

интервью Deutsche Welle о «последствиях Невзлингейта» (18 сентября 2024 года), в котором она высказывает «свое несогласие, подвергает критике государственное устройство России»;

интервью TV2media (17 марта 2025 года);

обращение к читателям «Медузы», в котором Тимченко «просит о помощи, в том числе финансовой» (прокурор заявил, что оно было опубликовано 5 февраля 2025 года, но в эту дату таких обращений от издателя «Медузы» не публиковалось, вероятно, речь идет об обращении от 5 сентября).

Защита с обвинением не согласилась, отмечает «Медиазона».

Об уголовном деле против издателя «Медузы» стало известно в мае 2025 года. В июне МВД объявило Тимченко в розыск, в июле Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медузы», ее объявили в международный розыск.

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в 2023 году. В 2024 году Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».