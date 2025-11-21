Индийский истребитель разбился на авиасалоне в Дубае

Индийский истребитель HAL Tejas потерпел крушение во время демонстрационного полета на Дубайском авиасалоне, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел днем 21 ноября в международном аэропорту Аль-Мактум, где проходит авиасалон Dubai Airshow. За полетом истребителя наблюдали многочисленные зрители. После крушения над территорией аэропорта поднялся черный дым и зазвучали сирены. Всех посетителей авиасалона после крушения эвакуировали.

Пилот истребителя не успел катапультироваться и погиб, сообщили в ВВС Индии.

19-й международный авиасалон Dubai Airshow проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. Авиасалон считается одной из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях.