Жителя Подмосковья обвинили в убийстве двух девушек. По версии СК, он нанимал их как нянь для сына, а потом они исчезали

Суд в Московской области арестовал 46-летнего жителя Богородского округа по обвинению в убийстве и сексуализированном насилии, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Жителю Подмосковья предъявлены в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщили в СК, в ноябре в полицию обратились родственники 19-летней жительницы подмосковного города Королева и 25-летней москвички, заявившие о пропаже девушек. Одна пропала в июле, вторая — в октябре. При этом обе перед исчезновением жили в доме обвиняемого в Подмосковье.

Третья потерпевшая сбежала из дома обвиняемого. Ее нашли в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что житель Подмосковья, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

Следователи установили, что обвиняемый знакомился с девушками на одном из сайтов для объявлений под предлогом поисков няни для своего ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, жили там, а потом бесследно исчезали. Двух из них или их тела пока не нашли.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый также подвергал насилию, в том числе и сексуализированному, свою жену, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.

Близкие к силовикам телеграм-каналы утверждают, что обвиняемого зовут Дмитрий Артамошин, он работал перекупщиком подержанных автомобилей. ТАСС и Shot пишут, что ранее он был судим за кражу и разбой.

Baza пишет, что жена Артамошина Полина жива, но скрывается от него, опасаясь за свою безопасность. По данным Mash, у пары есть сын, а теща Артамошина еще в апреле пыталась лишить родителей прав на ребенка.

Телеграм-каналы уже прозвали задержанного «богородским маньяком».