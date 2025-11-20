Верховный суд РФ ликвидировал Партию роста

Российская Партия роста ликвидирована. Соответствующее решение приняла судебная коллегия по административным делам под председательством судьи Верховного суда Вячеслава Кириллова. С иском о ликвидации партии в Верховный суд обратился Минюст РФ.

Поводом стало нарушение закона, предписывающего партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Партии роста на момент подачи иска действовали лишь в 43 субъектах. «Представители партии с предъявленными требованиями согласились», — сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

Партия роста была образована в 2008 году как политическая партия «Правое дело» на основе трех политических организаций — Союза правых сил (СПС), «Гражданской силы» и Демократической партии России (ДПР).

В июне 2011 года председателем партии стал бизнесмен Михаил Прохоров. Однако из-за раскола в «Правом деле» Прохоров ушел с поста и покинул партию, обвинив в расколе администрацию президента и лично куратора политблока Кремля Владислава Суркова. В 2012 году Прохоров баллотировался на пост президента, набрал 7,98% голосов и занял третье место.

В 2016 году «Правое дело» поменяло название, став Партией роста. Председателем Партии роста стал Борис Титов, занимавший в тот момент пост бизнес-омбудсмена.

Титов баллотировался на пост президента РФ в 2018 году, набрал 0,76% голосов и занял шестое место из восьми. Партия роста трижды участвовала в парламентских выборах, но ни разу не смогла пройти в Госдуму.

В 2023 года Партия роста и партия «Новые люди» Алексея Нечаева объявили об объединении.

