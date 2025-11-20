«Сибирь. Реалии»: в Хакасии приостановили выплаты семьям военных, погибших на войне

Власти Хакасии перестали платить 1,1 миллиона рублей из регионального бюджета семьям военнослужащих, погибших на российско-украинской войне, сообщает издание «Сибирь. Реалии» со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.

О том, что власти региона остановили такие выплаты, также сообщает провластное издание «Без формата» со ссылкой на главу регионального отделения «Народного фронта» Ксению Буганову. Как утверждается, Буганова рассказала об этом на состоявшихся в парламенте Хакасии публичных слушаниях по проекту регионального бюджета.

По словам Бугановой, выплаты помогали семьям «организовать достойные похороны» погибшему в ожидании федеральных и страховых посмертных выплат, которые приходят примерно через полгода после гибели. Их размер сейчас составляет около 13,5 миллиона рублей.

Источник «Сибирь. Реалии» заявил, что выплаты приостановили «из-за сложной ситуации с бюджетом». Когда именно это произошло, не уточняется.

Журналисты отмечают, что региональные власти не афишировали наличие такой выплаты, которая действует с сентября 2022 года. Тогда сообщалось, что выплату получили 30 семей, еще шести обещали деньги в ближайшее время.

Всего, по данным «Сибирь. Реалии», в 2024 году власти региона потратили из бюджета на помощь участникам российско-украинской войны и их семьям почти 600 миллионов рублей.

«Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров к 14 ноября установили по открытым данным имена 147 252 военных РФ, погибших с начал российско-украинской войны.

Что еще известно о потерях РФ

2000 человек в неделю — столько теряла Россия на пике своего наступления в Донбассе Общее число погибших российских солдат уже перевалило за 200 тысяч. Новый подсчет «Медузы» и «Медиазоны»

Что еще известно о потерях РФ

2000 человек в неделю — столько теряла Россия на пике своего наступления в Донбассе Общее число погибших российских солдат уже перевалило за 200 тысяч. Новый подсчет «Медузы» и «Медиазоны»