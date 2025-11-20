«Новая газета Европа» утверждает, что заказчиком убийства Галины Старовойтовой был депутат Госдумы Вячеслав Шевченко. Позднее его застрелили на Кипре

Заказчиком убийства правозащитницы Галины Старовойтовой был бывший депутат Госдумы и бизнесмен Вячеслав Шевченко, застреленный впоследствии на Кипре, пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на показания организатора преступления Юрия Колчина, вышедшего на свободу после 20 лет заключения.

Колчин, который получил свой срок по делу об убийстве Старовойтовой в 2005 году, давал показания несколько раз. В 2015-м он назвал заказчиком убийства лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова — за это, как пишет «Новая газета Европа», ему пообещали УДО или перевод в колонию-поселение.

Но в итоге Колчин отбыл срок полностью. В марте 2023 года, уже выйдя на свободу, он снова дал показания — в этот раз защитникам Барсукова. В них он заявил, что предыдущие свои показания относительно причастности лидера тамбовской ОПГ к убийству Старовойтовой «квалифицирует как ложные». «Еще раз утверждаю о том, что лично мне о его [Барсукова] причастности к убийству Старовойтовой Г. В. известно не было», — цитируют журналисты «Новой газеты Европа» документ, к которому они получили доступ.

В этом же документе Колчин утверждает, что заказчиком убийства был Вячеслав Шевченко — и что он уже называл это имя следователю, который допрашивал его «примерно в 2010–2011 годах» во время этапирования из колонии в Архангельской области в Петербург («Новая газета Европа» уточняет, что это было в 2009 году). Связаться со следователем журналистам не удалось.

Таким образом, отмечает «Новая газета Европа», имя Вячеслава Шевченко фигурировало в материалах дела еще на этапе следствия. Кроме того, его называли одним из вероятных заказчиков в суде по убийству Старовойтовой, но «дальше версий дело не пошло», пишут журналисты.

Официально следствие подозревает в заказе убийства Галины Старовойтовой Барсукова — в 2019 году ему предъявили обвинение по этому делу, он своей вины не признает. В мае 2020 года ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах писал, что заказчик убийства Старовойтовой не установлен.

Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. В 2005 году по делу об убийстве были приговорены организатор преступления Юрий Колчин и исполнитель Виталий Акишин, получившие соответственно 20 и 23,5 года колонии. Осенью 2022-го Колчин вышел на свободу, и, как пишет «Новая газета Европа», попросился на СВО.

Еще одним фигурантом дела стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, у которого когда-то служил водителем Колчин. В 2009 году Глущенко арестовали, но по другому делу — о вымогательстве. Затем ему предъявили еще одно обвинение — в тройном убийстве на Кипре в 2004-м. Одним из убитых был Вячеслав Шевченко. Позже Глущенко также обвинили в организации убийства Старовойтовой, он признался в соучастии. В 2015 году суд приговорил его к 17 годам колонии. Приговор за убийство на Кипре ему вынесли в январе 2025-го и назначили 18 лет колонии, а по совокупности — 24 года.

