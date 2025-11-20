Книгу бывшего депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского объявили «экстремистской»

Санкт-Петербургский городской суд признал «экстремистским материалом» сборник статей заместителя председателя партии «Яблоко» и бывшего депутата заксобрания Бориса Вишневского «Хроники возрожденного Арканара», сообщает пресс-служба судов города.

С иском в суд обратилась петербургская прокуратура. Эксперты ведомства заявили, что Вишневский в своей книге представляет Россию «как фашизирующееся государство» и описывает страну как «империю лицемерия».

По данным пресс-службы партии «Яблоко», нашли призывы к насилию во фразе «вернуться в цивилизованный мир».

Защита Вишневского предоставила альтернативные оценки книги, в которых говорилось, что в экспертизе прокуратуры много «школьных ошибок», а у ее авторов не было необходимого лингвистического образования.

Согласно описанию книги «Хроника возрожденного Арканара», в нее вошли избранные статьи Вишневского 2008-2015 годов «о наиболее значимых событиях в российской и петербургской политике».

Борис Вишневский — бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В марте 2024 года Минюст РФ включил Вишневского в реестр «иностранных агентов». После этого он сложил депутатские полномочия.