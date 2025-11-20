ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, который должен был передать российскому офицеру пиво, отравленное боевым веществом (британского производства)

ФСБ задержала жителя самопровозглашенной ДНР, которого подозревают в подготовке теракта — как утверждает спецслужба, он должен был передать российскому офицеру две упаковки отравленного пива.

В сообщении ФСБ говорится, что две упаковки «бутылок пива британского производства» задержанный получил от представителя украинских спецслужб. В пиве, как утверждает ФСБ, содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ: колхицина и третбутилбициклофосфата (так название передано спецслужбой), который называют аналогом боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия. Эта смесь «вызывает мучительную смерть в течение 20 минут», пояснили в ФСБ.

Имя офицера, который должен был стать целью покушения, не называется. В видео, опубликованном спецслужбой, задержанный (его лицо скрыто) говорит, что с ним связался в мессенджере Telegram «неизвестный человек, представитель спецслужб Украины», который поручил ему забрать две посылки. Когда он пришел в нужное место, ему сбросили несколько тубусов с дрона, а позже написали в телеграме, по какому адресу это нужно передать.

В видео также приводятся скриншоты переписки, которую, как утверждает ФСБ, задержанный вел с представителем украинской разведки. Когда житель ДНР спрашивает, что надо передать, ему отвечают: «Это водка ядреная. Человек выпьет и финиш». За передачу посылок задержанному, по его словам, пообещали пять тысяч долларов.