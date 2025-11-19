Первый замглавы администрации президента (АП) Сергея Кириенко не может предотвратить аресты своих назначенцев в регионах, конфликтует с ФСБ из-за возможных кандидатов на место главы Чечни Рамзана Кадырова и не контролирует списки «иноагентов», пишут «Важные истории» со ссылкой на источники в Кремле и среди силовиков.

В 2025 году, как отмечают журналисты, были арестованы 155 чиновников, включая действующих мэров и вице-губернаторов. По словам собеседников «Важных историй», Кириенко «даже не всегда предупреждают» об арестах, хотя среди региональных чиновников есть его назначенцы — он, в частности, курирует программу подготовки кадров «Лидеры России».

Также «недостаточно весомой» журналисты называют позицию Кириенко относительно преемника главы Чечни Рамзана Кадырова — на фоне слухов о его плохом здоровье. Два источника «Важных историй» называют кандидатом АП командира «Ахмата» Апти Алаудинова. Однако ФСБ продвигает своего кандидата — ближайшего соратника Кадырова Адама Делимханова.

По мнению политолога Михаила Комина, полномочий Кириенко на то, чтобы поставить своего человека на должность главы Чечни, не хватит, потому что у этой должности «особая позиция в российском политическом поле».

Кроме того, по словам нескольких собеседников «Важных историй», Кириенко не влияет и на реестр «иноагентов», в который уже попали прокремлевский политолог Сергей Марков и «военкор» Роман Алехин.

