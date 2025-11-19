В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в «Русский добровольческий корпус»

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали священника, подозреваемого в вербовке прихожан и членов казачьих общин в "Русский добровольческий корпус" ( ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточняет РИА Новости, задержание произошло в Новороссийске, священник еще 10 лет назад был лишен сана. ТАСС называет задержанного иереем Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, который «более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ».

По данным ФСБ, в конце 2023 года подозреваемый вступил в контакт с «представителями различных террористических организаций», по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края «в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края».

В отношении священника возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

Источник ТАСС утверждает, что после начала российского вторжения священник «принял сторону Украины». В ФСБ заявляют, что установили связь мужчины с представителями РДК.