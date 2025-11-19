В Москве на 13 суток арестовали 68-летнего композитора Алексея Шмитова. Его обвинили в том, что он трогал гениталии несовершеннолетнего в метро

Нагатинский районный суд Москвы назначил 13 суток ареста композитору Алексею Шмитову, его признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, Шмитов, находясь в общественном месте, «пренебрегая общественными правилами поведения, тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина».

Других деталей пресс-служба судов не приводит.

На сайте суда опубликовано решение суда, которое было вынесено 13 ноября. В нем говорится, что инцидент произошел в вагоне метро на станции «Царицыно» 20 октября. О задержании Шмитова сообщал накануне телеграм-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, Шмитов «встал рядом с несовершеннолетним и начал трогать его в паховой зоне тыльной стороной ладони». С заявлением в полицию обратился один из родителей мальчика.

Шмитова задержали 13 ноября. В решении суда говорится, что Шмитов признал вину и раскаялся.

68-летний Алексей Шмитов — преподаватель кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. На сайте Союза композиторов России говорится, что концертная деятельность Шмитова продолжается более 30 лет. Он сыграл более тысячи концертов в городах бывшего Советского Союза, где установлены органы. Шмитов также является автором органных, камерных, вокальных сочинений и транскрипций для органа. «В настоящее время Алексей Шмитов является одним из наиболее ярких представителей органной школы России, благодаря искусству которых укрепляется престиж нашей страны на мировой музыкальной сцене», — говорится на сайте организации.