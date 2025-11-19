В Тернополе 10 человек погибли в результате российского удара. В Харькове более 40 пострадавших после атаки дронов

Российские войска в ночь на 19 ноября выпустили 19 беспилотников по Харькову, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, удары пришлись по Слободскому, Основянскому и Немышлянскому районам города. Пострадали 32 человека, в том числе дети в возрасте 9 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. Шестеро пострадавших госпитализированы.

Обновление. Позже Синегубов уточнил, что число пострадавших в Харькове увеличилось до 46 человек.

Синегубов уточнил, что повреждены не менее 10 гражданских автомобилей, а также жилой дом. Произошло возгорание гаражей и крыши офисного здания, значительные разрушения получил супермаркет.

Полиция Украины сообщает о 36 пострадавших в результате удара беспилотников по Харькову. Повреждения получили 10 многоквартиных домов.

Под удар дронами и ракетами также попал Тернополь. По данным главы города Сергея Надала, повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие. Других подробностей он не привел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Тернополе девять человек погибли в результате удара и «известно о десятках пострадавших». По его словам, в ночь на 19 ноября Россия запустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разного типа.

Обновление. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям позже уточнили, что в результате российского удара повреждены два девятиэтажных жилых дома в Тернополе. По последним данным, погибли 10 человек, еще 37 пострадали, в том числе 12 детей.

Украинские СМИ в телеграм-каналах публикуют фотографии и видео, на которых видно поврежденный многоэтажный дом в Тернополе — там разрушены верхние этажи.