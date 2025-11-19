Картину Густава Климта продали за 236,4 миллиона долларов. Она стала самым дорогим произведением модерна, проданным на аукционе
Картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали на аукционе Sothebyʼs за 236,4 миллиона долларов — это рекордная цена для произведения модерна.
Имя покупателя не называется. В торгах участвовали шесть человек, которые боролись за покупку картины в течение 20 минут. Портрет стал самым дорогим произведением современного искусства, когда-либо проданным на аукционе, отметили в Sothebyʼs.
Картина принадлежала коллекционеру Леонарду Лаудеру, наследнику Эсте Лаудер. Она хранилась в его доме на Пятой авеню в Нью-Йорке. В июне 2025-го Лаудер умер в возрасте 92 лет. Всего на аукционе в этот вечер было продано пять работ Климта из его коллекции. Общая сумма составила 392 миллиона долларов.
Портрет 20-летней Элизабет Ледерер — дочери австрийского промышленника и покровителя Климта — художник написал в период с 1914 по 1916 год. В 1918-м он умер, а портрет стал частью коллекции, хранившейся у состоятельной еврейской семьи в Вене. Во время Второй мировой войны коллекцию конфисковали нацисты, позже многие картины из нее сгорели в пожаре, но портрет Элизабет хранился в другом месте — и в 1948 году вернулся к ее брату Эриху. В 1983 году тот продал портрет арт-дилеру, а спустя два года картину купил Леонард Лаудер для своей коллекции.