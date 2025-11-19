Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к четырем с половиной годам строгого режима 59-летнего Александра Неустроева по делу об оправдании терроризма, передает «Медиазона».

Неустроев уже осужден по другому делу и находится в колонии-поселении. Поводом для нового стали его высказывания в курилке, в которых он в присутствии восьми других заключенных одобрительно отзывался об убийстве Дарьи Дугиной и «военкора» Владлена Татарского.

Сам Неустроев, как пишет «Медиазона», признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке — то есть без представления доказательств обвинения или защиты. «Я пересмотрел свое мировоззрение, полностью поддерживаю политику Российской Федерации и президента. Совершенное преступление — это самая большая ошибка в моей жизни, и она больше не повторится», — сказал он в своем обращении к суду.

Неустроев просил оставить его в колонии-поселения, потому что только там он может получать необходимую медицинскую помощь — у него цирроз печени и третья группа инвалидности. Однако суд эту просьбу не учел.

Александра Неустроева задержали весной 2023 года — после того, как на видео попал инцидент, где он, увидев 11-летнего ребенка в шапке с буквой Z, начал кричать на него и оскорблять. Мать мальчика написала заявление в полицию. Против Неустроева возбудили дело по статье о хулиганстве. В августе суд это дело прекратил, но тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал решение суда «плевком в лицо» российским военным в Украине, и после этого Кассационный суд направил дело Неустроева на новое рассмотрение. В июне 2024 года Неустроева приговорили к трем годам колонии-поселения.