В Омской области загорелся участок газопровода

В поле в районе поселка Ростовка в Омской области произошла утечка газа из газопровода, в результате начался пожар, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Он уточнил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители поселка Ростовка рассказали телеграм-каналу Shot, что мощный взрыв произошел недалеко от жилого квартала «Врубелево». По их словам, взрыв был слышен в соседних населенных пунктах, а зарево от пожара видно за несколько километров.

Следственный комитет по Омской области сообщил, что проводит доследственную проверку по факту пожара.

По информации близкого к силовикам телеграм-канала «112», взрыв на газопроводе произошел во время ремонтных работ. Они выполнялись на подземном участке в поле в районе села Ростовка.

Хоценко позже рассказал, что часть промышленных предприятий отключены от газа. По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток.