Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, если сохранит за собой право принимать окончательные решения по ограничениям

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о вторичных санкциях против России при условии, если сохранит за собой право окончательного решения в отношении любых ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, Белый дом будет настаивать на гарантиях, согласно которым президент США сохранит контроль над санкциями.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решений по ним. Поэтому, если такой пункт будет включен, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», — заявил представитель Белого дома.

Других подробностей он не привел.

Представитель Белого дома также добавил, что администрация Трампа продолжает вести переговоры с Россией о прекращении войны в Украине.

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ.

Линдси Грэм писал 17 ноября, что законопроект о санкциях предоставит президенту Трампу больше полномочий, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам, «оказывая давление как на него самого, так и на поддерживающие его страны, такие как Иран».

