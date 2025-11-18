Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. объявили «нежелательным» в России

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории России деятельность украинской компании GSC Game World — разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

В ведомстве заявили, что GSC Game World спонсирует ВСУ и только в 2022 году перевела украинской армии около 17 миллионов долларов.

Кроме того, утверждает прокуратура, разработчик способствует формированию образа России как «государства-агрессора» и распространяет материалы, дискредитирующие страну.

«В 2024 году организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», — заявили в российском ведомстве.

В 2024 году вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

