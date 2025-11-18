«Многие его не любили». Трамп на встрече с принцем Саудовской Аравии высказался о журналисте Джамале Хашогджи. США обвиняли в его убийстве как раз этого принца

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сообщает Axios.

В ходе встречи, проходившей в Овальном кабинете, Трамп высказался об обозревателе The Washington Post Джамале Хашогджи, убитом в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Трамп заявил, что «многие люди не любили» Джамаля Хашогджи. «Вы упоминаете человека, который был чрезвычайно противоречивой фигурой», — сказал президент США.

Наследный принц Саудовской Аравии, в свою очередь, сказал: «Что касается журналиста, то действительно больно слышать, что кто-то лишился жизни без реальной причины или не законным образом». Он добавил, что власти Саудовской Аравии провели расследование и «усовершенствовали нашу систему, чтобы быть уверенными, что ничего подобного больше не произойдет».

В ходе встречи Трамп заявил, что США продадут Саудовской Аравии истребители F-35. Мухаммед бин Салман в то же время заявил, что Саудовская Аравия увеличит свои инвестиции в США с 600 миллиардов до почти одного триллиона долларов.

Журналиста Джамаля Хашогджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Сенат США и ЦРУ утверждали, что приказ о его убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Национальная разведка США сообщала, что наследный принц «одобрил операцию в Стамбуле по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи».

Убийство Хашогджи стало одной из причин обострения отношений США и Саудовской Аравии при 46-м президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. Во время своего визита в Саудовскую Аравию в 2022 году Джо Байден избежал рукопожатия с наследным принцем.

Судя по видеозаписям встречи Трампа и бин Салмана (1, 2), они несколько раз пожали друг другу руки.

