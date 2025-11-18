Из-за сбоя Cloudflare перестали работать многие сайты, в том числе Х

В работе облачного сервиса Cloudflare произошел масштабный сбой — из-за этого перестали работать многие сайты по всему миру.

В частности, оказалась недоступна соцсеть Х (бывший Twitter). Также наблюдаются перебои с доступом к Spotify и ChatGPT, сайтам новостных изданий: «Медиазона», «Новая газета Европа», «Украинская правда», Hromadske, Delfi и других. О проблемах с подключением сообщают пользователи из США, Германии, Турции, Австралии, Индии и Египта.

Компания Cloudflare заявила, что в курсе возникшей проблемы и занимается ее устранением.

Обновлено. В Cloudflare сообщили, что сайты их клиентов начали восстанавливать работу, однако все еще могут сталкиваются с большим количеством неполадок.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая облачный сервис для веб-сайтов и интернет-приложений. По данным компании, через ее сеть проходит около 20% всего веб-трафика.

