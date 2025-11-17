Во второй тур президентских выборов в Чили вышли коммунистка и ультраконсерватор

В Чили на президентских выборах, прошедших 16 ноября, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре.

Лидерам по итогам первого тура стали Жаннетта Хара — член Коммунистической партии, бывшая министр труда, и ультраконсерватор Хосе Антонио Каст. Хара, пишет Associated Press, получила около 27% голосов избирателей, меньше чем ожидалось. Каст набрал 24% голосов.

Третье место в первом туре президентских выборов с 19% занял Франк Париси из правоцентристской «Партии людей», четвертым стал Йоханнес Кайзер из крайне правой Национально-либертарианской партии, пятой — Эвелин Маттеи из правоцентристской коалиции «Чили, вперед!». Такие результаты, отмечает AP, позволяют Касту рассчитывать на преимущество во втором туре, где избирателям предстоит выбирать из двух кандидатов.

Каст, отмечает AP, выстроил предвыборную кампанию на обещаниях борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью. Хара обещала расширение социальной защиты и борьбу с распространением наркотиков и отмыванием денег.

Второй тур президентских выборов в Чили намечен на 14 декабря.

Президент Чили избирается на четырехлетний срок без возможности переизбрания.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в Чили в 2021 году, во втором туре встречались Хосе Антонио Каст и Габриэль Борич. Каст, лидировавший после первого тура, проиграл. 35-летний Борич, шедший на выборы от левой коалиции, стал самым молодым президентом в истории Чили.