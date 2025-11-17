В порту Измаила после атаки российских беспилотников загорелся танкер. На противоположном берегу Дуная эвакуируют румынские села

В Одесской области в порту города Измаил на реке Дунай в результате атаки российских беспилотников загорелся танкер, перевозивший сжиженный природный газ, сообщает Euronews.

По данным властей Турции, под удар попало судно «Оринда» (ORINDA), которое ходит под турецким флагом. На его борту находились 16 членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Власти Румынии из-за угрозы взрыва на танкере объявили об эвакуации двух сел — Плауру и Чаталкиой, расположенных на другом берегу Дуная напротив Измаила.