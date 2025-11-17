Бронзовую статую Бриджит Джонс — героини фильмов, снятых по книгам английской писательницы Хелен Филдинг, — открыли в Лондоне 17 ноября, сообщает BBC News.

Millie Turner / Invision / AP / Scanpix / LETA

Статуя в полный рост появилась на киноаллее Scenes in the Square на Лестер-сквер, где установлены статуи других персонажей из фильмов.

В церемонии открытия участвовала актриса Рене Зеллвегер, которая играла Бриджит Джонс в серии одноименных фильмов. Она назвала статую «очаровательной» и добавила: «Я думаю, она гораздо милее меня».

Ian West / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

В открытии также участвовала писательница Хелен Филдинг, написавшая четыре романа о Бриджит Джонс. Отвечая на вопрос, будет ли продолжение истории, Филдиенг сказала: «Никогда не говори никогда. Истории приходят к тебе как к писателю. Поэтому, если ко мне придет история, которую я сочту правдивой, интересной и новой, я ее напишу».

Первый роман о Бриджит Джонс — «Дневник Бриджит Джонс» — вышел в 1996 году. Эту историю экранизировали в 2001-м. Хелен Филдинг написала четыре романа о Бриджит Джонс, а Universal выпустила четыре фильма о ней. Последняя часть серии — «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» — вышла в феврале 2025 года.

О последнем фильме Бриджит Джонс

Вышла новая часть «Бриджит Джонс», в которой героине 51 год. Она остается инфантильной и даже смехотворной — хотя переживает горе утраты Это может сильно раздражать. А может чему-то научить

О последнем фильме Бриджит Джонс

Вышла новая часть «Бриджит Джонс», в которой героине 51 год. Она остается инфантильной и даже смехотворной — хотя переживает горе утраты Это может сильно раздражать. А может чему-то научить