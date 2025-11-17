Российские компании отдают на проценты по долгам 39% прибыли. Такого не было никогда

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ( ), близкий к правительству России, заявил, что долговая нагрузка на российские компании в третьем квартале 2025 года оказалась на «запредельно высоком уровне». Внимание на заявление центра обратило издание The Moscow Times 17 ноября.

«Нагрузка со стороны процентных платежей на доходы компаний быстро увеличивается и по состоянию на III квартал 2025 года обновился исторический максимум, достигший 39%», — говорится в анализе макроэкономических тенденций (.pdf), подготовленном центром.

По данным экономистов, проблема долговой нагрузки на прибыль имеет структурный характер. «На очень высоком уровне она в строительстве, на высоком — в деревообработке, автомобильной промышленности, коммерческих услугах», — сообщили авторы анализа.

Экономисты отметили, что падение рентабельности в промышленности продолжается, а ее уровень «практически сравнялся с рекордно низкими значениями периода COVID».

«Разрыв со ставкой по кредитам достиг абсолютного рекорда. Такая ситуация, очевидно, дестимулирует инвестиционную активность, что понижает перспективный потенциальный выпуск, ограничивает в среднесрочной перспективе расширение предложения и, таким образом, при прочих равных, способствует повышенному уровню инфляции в будущем», — добавили авторы отчета.

По данным Банка России на 1 октября (.pdf), общие требования к компаниям по кредитам банков и выпущенным облигациям за год выросли на 10,4% до 99,3 триллиона рублей на 1 октября, отмечает The Moscow Times.