Baza: в Турции россиянку не пустили через границу из-за того, что она зажала между губ паспорт

Пограничники в Турции остановили гражданку России на паспортном контроле после того, как она зажала между губ российский загранпаспорт, сообщил телеграм-канал Baza 17 ноября.

По его информации, 35-летняя жительница Мурманска Ксения (ее фамилия не приводится) стояла в аэропорту Алании в очереди на паспортный контроль «с кучей сумок, пакетов и чемоданом». В какой-то момент у нее упала на пол рубашка, она потянулась ее поднять и зажала паспорт между губ.

После этого сотрудники дважды отказались ее пропустить, а затем увели на беседу. Россиянке «выдали предостережение за осквернение государственного символа», пишет Baza. Ей заявили, что «осквернение может касаться всех бумаг: как официальных, так и священных», отметило издание.

Из сообщения Baza неясно, смогла ли россиянка в итоге пройти пограничный контроль и привлекли ли ее к административной или уголовной ответственности.

Независимых подтверждений этой истории нет.

В Турции известны случаи, когда граждан привлекали к уголовной ответственности за осквернение турецкого паспорта. Так, в 2021 году двоих местных жителей задержали за то, что они опубликовали в тиктоке видео, где использовали паспорт в качестве рукавицы для духовки.

В Уголовном кодексе Турции (.pdf) есть статья 300, предусматривающая до трех лет лишения свободы за осквернение флага Турции или «любого знака отличия с изображением белого полумесяца и звезды на красном фоне». К таким символам относится и паспорт Турции — он, как и российский, красного цвета.