Делегация из Швейцарии, приехавшая в Белый дом, чтобы договориться о снижении пошлин, привезла Дональду Трампу подарки — настольные часы Rolex и килограммовый золотой слиток, пишет Axios.

Стоимость слитка, врученного Трампу во время визита делегации 4 ноября, оценивается примерно в 130 тысяч долларов. На нем были цифры 45 и 47, обозначающие номера двух президентских сроков Трампа.

По словам представителей Белого дома, Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, что допускается законом.

Axios отмечает, что с возвращением Трампа в Белый дом обычай делать ему дорогие подарки стал распространенной практикой среди просителей, а планку подняла Apple, когда генеральный директор компании Тим Кук в августе подарил президенту стеклянный диск с гравировкой и основанием из 24-каратного золота в честь инвестиций компании в США на 100 миллиардов долларов — они были сделаны, чтобы избежать пошлин.

По словам одного из представителей администрации, «было сложно переплюнуть Apple, но швейцарцам это удалось».

Вместе с этим Швейцария продумала и состав делегации, отправив к Трампу представителей крупного национального бизнеса, зная, что президент США любит общаться с предпринимателями. «Трамп — бизнесмен и любит говорить о бизнесе с бизнесменами», — сказал представитель администрации.

Итогом переговоров стало снижение пошлин на швейцарские товары с 39% до 15%. В ответ Швейцария снизит свои торговые барьеры, а швейцарские компании увеличат инвестиции в США.

После встречи Трамп написал: «Хочу похвалить всех присутствовавших за отлично выполненную работу».

В рамках торговой войны, начатой Трампом, Швейцария получила почти самые большие пошлины — 39%. Больше было только у Сирии, Мьянмы и Лаоса. Швейцарские власти, как писала газета Financial Times, «были в шоке». В течение трех месяцев швейцарские чиновники считали, что переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром идут успешно и двигаются к соглашению со ставкой в 10%. Президент страны Карин Келлер-Зуттер в июле говорила, что смогла «наладить контакт с Трампом». Однако ее разговор с Трампом, по словам источника FT, прошел плохо — президент США сразу дал понять, что 10% ему недостаточно, а Келлер-Зуттер «не могла ничего возразить».

Читайте также

Трамп решил ввести пошлины на импорт в США на месяц позже — и разослал письма с угрозами повышения тарифов. Не спровоцирует ли это новую панику на рынках? Коротко о ходе торговой войны 3 карточки