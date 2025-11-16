В Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях пропал проводной интернет от «Ростелекома». Провайдер заявил об аварии «по вине третьих лиц»

Пользователи четырех регионов Центрального федерального округа 15 ноября пожаловались на сбои в работе домашнего проводного интернета от «Ростелекома», обратил внимание «Коммерсант».

Жители Ярославской области сообщали, что интернет пропал днем и к вечеру так и не появился. Также пользователи жаловались на проблемы в работе телевидения. Без интернета и ТВ остались и соседние области — Владимирская, Ивановская и Костромская.

В филиале «Ростелекома» в Ярославской области заявили, что интернета нет из-за аварии, которая «произошла по вине третьих лиц». Во владимирском филиале пояснили, что поврежден магистральный провод в Ярославской области.

Во Владимирской области, как отмечает «Зебра ТВ», сбои в работе проводного интернета стали «особенно чувствительными», поскольку с середины августа в регионе отключен мобильный интернет. К вечеру проводной интернет стал постепенно возвращаться.