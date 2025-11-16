В Волгограде в результате атаки украинских дронов пострадали три человека. Беспилотники попали в жилые дома

Украинские беспилотники атаковали Волгоград и попали в жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах города, сообщили в администрации губернатора региона Андрея Бочарова.

Пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь. В результате попадания беспилотников начался пожар, есть повреждения в четырех жилых домах — по улице имени 51-й Гвардейской дивизии, 42, улице Восточно-Казахстанская, 12; улице Кропоткина, 1 и улице Николая Отрады, 4а. В прокуратуре области уточнили, что у домов повреждены фасады и остекление.

Минобороны России заявило, что силы ПВО перехватили 17 украинских беспилотников над Волгоградской областью. Всего в течение ночи были уничтожены 57 дронов, атаковавших также Самарскую, Саратовскую, Ростовскую, Курскую, Воронежскую и Брянскую области.