21-летняя Ирина Небога, которая вела блог о жизни с саркомой Юинга, умерла в ночь на 16 ноября, сообщается в ее соцсетях.

t.me/neboga_ot_boga

В приведенной ниже цитате есть мат.

Ну вот все и подошло к концу.

Привет, мои дорогие и простите, что долго ничего не выкладывала. Знаете, борьба с раком это дело пиздец непростое. Хоть дважды мне и удалось трахнуть этого уебка, в третий раз, к сожалению, не повезло.

Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете.

Небоге диагностировали саркому Юинга — это злокачественная опухоль, которая развивается в костях или окружающих тканях. Она рассказывала, что диагноз поставили в 2020 году, когда ей было 16 лет. В августе 2024 года Небога писала, что ее ждет операция из-за того, что саркома «выросла на семь сантиметров в голову». В ходе операции, как написала девушка, ей «будут убирать 7 см лобной доли», и после этого она будет ходить «с вмятиной» на голове.

Позже ее состояние стало ухудшаться. В октябре 2025-го она писала: «Пришли результаты КТ, все плохо. Метастазы в легких выросли, пошли метастазы в кости. Вообще непонятно, что делать дальше. <…> никогда не задумывалась о конце, но походу, это он и есть».

Ирина Небога вела блоги в соцсетях (в тиктоке у нее было 1,2 миллиона подписчиков, в инстаграме — 192 тысячи, в телеграме — более 120 тысяч), в которых рассказывала о своей жизни с саркомой и о принятии своего образа после удаления части головы и лучевой терапии.