Финляндия выслала в Россию вагнеровца, просившего убежища в стране

Пограничная охрана Северной Карелии выдворила из Финляндии россиянина, который ранее незаконно пересек границу страны, сообщает Yle.

По данным издания, мужчину зовут Евгений, и он — бывший боец ЧВК Вагнера, бежавший с войны.

Пограничная охрана Северной Карелии подтвердила, что у выдворенного из страны россиянина есть военное прошлое. Решение о его высылке вынесла миграционная служба, сообщил заместитель коменданта пограничной охраны. 14 ноября патруль сопроводил россиянина к пункту пропуска Ниирала.

Бывшего бойца ЧВК Вагнера Евгения задержали 17 июня после того, как он пересек границу России с Финляндией. Yle обнаружил несколько фотографий, на которых Евгений был на востоке Украины и рассказывал о своем участии в войне. Также он представлялся бойцом ЧВК Вагнера в соцсетях, а кроме того, журналисты нашли в его аккаунтах видео, на которых он критиковал российское военное руководство. После пересечения границы Евгений подал в Финляндии ходатайство о предоставлении международной защиты.

Прокремлевский журналист Кости Хейсканен писал, что задержанным в Финляндии бойцом ЧВК Вагнера оказался Жаслан Мустаханов, который также известен как Евгений Шпартун. «Медиазона» выяснила, что Мустаханов родился в Омске в 1992 году, к началу войны в Украине он получил шесть судимостей. Осенью 2023-го его задержали по подозрению в ограблении ювелирного магазина, а затем приговорили к шести годам колонии. Когда он освободился и при каких обстоятельствах оказался на фронте в Украине, неизвестно.