Запущен развлекательный телепроект для эмигрантов Dom. В нем участвуют Татьяна Лазарева, Дмитрий Назаров, Артемий Троицкий, Вера Мусаелян

Развлекательный телепроект «для русскоязычного зарубежья» Dom запустился 13 ноября, сообщил руководитель проекта Вячеслав Ширяев в фейсбуке.

Проект начал вещание на площадке онлайн-сервиса цифрового телевидения Kartina.TV, а также на сайте Dom.show (доступен по подписке — 3,99 доллара в месяц или 35,99 доллара в год).

Как ранее сообщала «Медуза», в проекте 12 шоу, снятых специально для эмигрантов. Шоу будут выходить ежедневно.

На сайте проекта говорится, что в нем участвуют звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, журналисты Артемий Троицкий и Алекс Дубас, участники Comedy Club Таир Мамедов и Антон Лирник, актеры Сэм Трескунов и Мария Шалаева, стендаперы Паша Залуцкий и Эд Мацаберидзе, солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян.

«Мы собрали на одном экране всех артистов, телеведущих, комиков, музыкантов, аудитория которых разбросана сегодня по миру — от Лос-Анджелеса до Таиланда. Эти звезды исчезли с российских телеэкранов в последние годы, но остались в наших сердцах. Вы хотели, чтобы они вернулись к вам в развлекательных, неполитических форматах? Мы это сделали!» — говорится в описании проекта Dom.

Как рассказал Вячеслав Ширяев, скоро у проекта появится приложение для телефонов, планшетов и телевизоров.

С идеей создать развлекательное телевещание для эмигрантов выступил бизнесмен Олег Тиньков. Сервис позиционирует себя как «мощный развлекательный хаб» для «русскоязычных диаспор» по всему миру. Первоначально, как сообщала «Медуза», проект планировали назвать как «Привет».

Что об этом писала «Медуза»

В сентябре запускается «Привет» — телепроект для эмигрантов с Татьяной Лазаревой, Дмитрием Назаровым и другими уехавшими из России звездами Олег Тиньков называет себя его «крестным отцом», но денег на запуск он не дал

Что об этом писала «Медуза»

В сентябре запускается «Привет» — телепроект для эмигрантов с Татьяной Лазаревой, Дмитрием Назаровым и другими уехавшими из России звездами Олег Тиньков называет себя его «крестным отцом», но денег на запуск он не дал