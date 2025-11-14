В США зарегистрировали первую смерть от аллергии на мясо, возникшей после укуса клеща

Американские исследователи задокументировали первый случай смерти, возникшей из-за аллергии на красное мясо, вызванной укусом клеща. Об этом говорится в работе ученых из Виргинского университета, опубликованной 12 ноября в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

По версии ученых, летом 2024 года от аллергии на мясо млекопитающего умер 47-летний пилот авиакомпании. Первые симптомы аллергии у него проявились после дня, проведенного на природе, когда он поужинал стейком из говядины. В течение ночи мужчина чувствовал себя плохо, у него возникли рвота и диарея. На утро ему стало лучше, он не обращался к врачам.

Спустя две недели, у себя дома в Нью-Джерси, американец съел гамбургер, после чего у него возникли похожие симптомы. Родные и медработники пытались его реанимировать, но через несколько часов он умер.

Судмедэксперты, которые провели вскрытие, заявили, что мужчина умер в результате «внезапной необъяснимой смерти». Его жена решила выяснить, почему он умер, и обратилась за помощью к своей подруге, доктору Эрин Макфили. Она связалась с группой ученых из Виргинского университета, которые проанализировали кровь умершего мужчины.

Исследователи пришли к выводу, что у мужчины возник синдром альфа-гал (то есть аллергия на красное мясо), вызванный укусами клещей. Летом 2024-го у него обнаружили около 12-13 укусов «чиггеров» (chiggers) — на востоке США так часто называют личинок клеща одинокой звезды (Amblyomma americanum), чьи укусы вызывают аллергию.

Читайте также

У некоторых американцев после укуса клеща развилась аллергия на красное мясо. Возможно, в США скоро появится целый остров вегетарианцев Что это за синдром? И как людям может помочь генетически модифицированная свинина?

Читайте также

У некоторых американцев после укуса клеща развилась аллергия на красное мясо. Возможно, в США скоро появится целый остров вегетарианцев Что это за синдром? И как людям может помочь генетически модифицированная свинина?