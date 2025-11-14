В Госдуме предложили штрафовать владельцев сайтов на сумму до 700 тысяч рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

В Госдуму внесли законопроект, который подразумевает административные штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей.

Согласно требованиям федерального закона об информации, если доступ к сайту предоставляется пользователям, которые прошли авторизацию, то владельцы интернет-ресурсов могут проводить такую авторизацию тремя способами:

с использованием номера мобильного телефона,

с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы,

с использованием сервиса авторизации, которым владеет гражданин России без иного гражданства.

Депутаты предлагают наказывать за нарушение этих правил штрафами: для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Такие же штрафы предлагается выписывать за неисполнение владельцем сайта, на котором применяются рекомендательные технологии, требований законодательства к применению таких технологий.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным. Он же был автором поправок, которые изменили правила авторизации пользователей на российских сайтах.

Тогда поправки запретили проходить авторизацию с использованием учетных записей в сервисах Google, Apple, Microsoft и других зарубежных компаний. При этом Горелкин отмечал, что меры ответственности для владельцев сайтов депутаты предложат позже.

По словам депутата, «обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон». «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — заявил Горелкин.

Подробнее об этих поправок

Депутаты говорят, что запретили регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты. На самом деле нет. А вот «Яндекс ID», похоже, правда запретили

Подробнее об этих поправок

Депутаты говорят, что запретили регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной почты. На самом деле нет. А вот «Яндекс ID», похоже, правда запретили