В Госдуме предложили штрафовать владельцев сайтов на сумму до 700 тысяч рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы
В Госдуму внесли законопроект, который подразумевает административные штрафы до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей.
Согласно требованиям федерального закона об информации, если доступ к сайту предоставляется пользователям, которые прошли авторизацию, то владельцы интернет-ресурсов могут проводить такую авторизацию тремя способами:
- с использованием номера мобильного телефона,
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы,
- с использованием сервиса авторизации, которым владеет гражданин России без иного гражданства.
Депутаты предлагают наказывать за нарушение этих правил штрафами: для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Такие же штрафы предлагается выписывать за неисполнение владельцем сайта, на котором применяются рекомендательные технологии, требований законодательства к применению таких технологий.
Законопроект внесла группа депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным. Он же был автором поправок, которые изменили правила авторизации пользователей на российских сайтах.
Тогда поправки запретили проходить авторизацию с использованием учетных записей в сервисах Google, Apple, Microsoft и других зарубежных компаний. При этом Горелкин отмечал, что меры ответственности для владельцев сайтов депутаты предложат позже.
По словам депутата, «обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон». «Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — заявил Горелкин.