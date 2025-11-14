Светлана и Сергей Тихановские получили премию Магнитского
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский стали лауреатами премии имени Сергея Магнитского 2025 года в номинации «выдающиеся оппозиционные политики».
Церемония вручения премии состоялась в Лондоне 13 ноября. Награду Светлане Тихановской вручил российский политик Владимир Кара-Мурза.
Сергей Тихановский сообщил, что не смог присутствовать на церемонии, так как узнал о награде только накануне из соцсети X и не смог в столь короткий срок получить британскую визу в Вильнюсе.
Светлана Тихановская, получая награду, заявила, что посвящает ее всем белорусским политзаключенным, среди которых она перечислила правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, политиков Марию Колесникову и Николая Статкевича, журналистов Катерину Андрееву и Анджея Почобуту.
Премия имени Магнитского была учреждена в 2015 году главой фонда Hermitage Capital Биллом Браудером. Сергей Магнитский был аудитором фонда Браудера. В 2007 году он заявил, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии юриста арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
В разные годы лауреатами премии имени Сергея Магнитского становились политик Борис Немцов, московский муниципальный депутат Алексей Горинов, оппозиционер Сергей Мохнаткин, политик Любовь Соболь, вдова Алексея Навального Юлия Навальная.