Российские дроны ударили по рынку в Черноморске в Одесской области. Есть погибшие и раненые

По крайней мере два человека погибли и еще семеро ранены в результате атаки российских ударных беспилотников по городу Черноморску в Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

По словам чиновника, целью удара стал местный рынок. Повреждена городская площадь, магазины, здание колледжа, частные автомобили.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Издание «Думская» сообщает, что один из дронов ударил непосредственно по легковому автомобилю, «где в багажнике продавали картошку». Перед машиной стояла небольшая очередь из людей.

Согласно последним сведениям издания, в результате атаки погибли три человека. Ранены десять, в том числе ребенок. Сгорели два автомобиля, еще 13 повреждены.

В ночь на 14 ноября российские войска нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, в результате чего произошли пожары в многоэтажных домах в нескольких районах города. По последним данным, погибли пять человек, еще 34 пострадали.