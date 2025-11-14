Подросток поджег кинозал в московском ТЦ «Авиапарк». Прокуратура заявила, что поджигатель «выполнял указания неизвестных»

16-летний подросток вечером в четверг, 13 ноября, устроил пожар в одном из кинозалов в московском торговом центре «Авиапарк». Он пронес в зал канистру с бензином, облил кресла и поджег их. Посетителей кинотеатра эвакуировали. Пострадавших нет. Огонь удалось оперативно потушить.

Подростка задержали. Прокуратура Москвы заявила, что поджигатель «следовал телефонным указаниям неизвестных», сообщает ТАСС.

Устроившего поджог, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, доставили в отдел полиции по Хорошевскому району. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — заявила Волк.

Ни прокуратура, ни официальный представитель МВД не уточнили, возбуждено ли уголовное дело и если да, то по какой статье УК.

Отец задержанного подростка в разговоре с Baza придерживался версии, что его сын выполнял чьи-то указания. По словам отца, сам он канистру взять бы «не додумался». На подростка, считает он, могли повлиять угрозами через игры на телефоне. По данным Baza, горючее подросток купил на АЗС неподалеку от ТЦ.

В разных регионах России неоднократно задерживали людей, пытавшихся устроить поджоги, выполняя, по их словам, указания мошенников. Зачастую уголовные дела в таких случаях возбуждают по «террористическим» статьям УК, фигуранты получают длительные сроки заключения.