Минюст РФ объявил «иноагентом» журналистку Елену Костюченко. Она написала книгу «Моя любимая страна», вышедшую в издательстве «Медузы»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него журналистку Елену Костюченко.

Елена Костюченко сотрудничала с «Новой газетой» и «Медузой». Она написала книгу «Моя любимая страна», вышедшую в издательстве «Медузы».

Также в список «иноагентов» попали экономист, бывший ректор РЭШ Рубен Ениколопов, журналист Кирилл Кривошеев и ООО «Форпост».

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сотрудничают с другими «иноагентами», «нежелательными» организациями или «иностранными информационными источниками».

