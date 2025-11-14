Минюст РФ объявил «иноагентом» журналистку Елену Костюченко. Она написала книгу «Моя любимая страна», вышедшую в издательстве «Медузы»
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него журналистку Елену Костюченко.
Елена Костюченко сотрудничала с «Новой газетой» и «Медузой». Она написала книгу «Моя любимая страна», вышедшую в издательстве «Медузы».
Также в список «иноагентов» попали экономист, бывший ректор РЭШ Рубен Ениколопов, журналист Кирилл Кривошеев и ООО «Форпост».
По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сотрудничают с другими «иноагентами», «нежелательными» организациями или «иностранными информационными источниками».
