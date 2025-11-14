Минцифры обновило «белый список» сайтов. В него добавили сайты Генпрокуратуры, «Почты России» и РЖД
Министерство цифрового развития России расширило «белый список» сайтов — перечень сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета «по соображениям безопасности».
В список включили сайты:
- государственных органов — Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- «Почты России»;
- Альфа-банка;
- государственную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- некоторых СМИ — «Комсомольской правды», РИА Новости, РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler;
- РЖД и «Туту.ру»;
- 2ГИСа;
- такси «Максим»;
- а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — заявило ведомство.
В российских телеграм-каналах днем 14 ноября появилась информация, что Telegram попал в «белый список». В Роскомнадзоре заявили телеграм-каналу Mash, что мессенджера нет в этом перечне. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил ТАСС, что включение Telegram в «белый список» невозможно, поскольку это иностранная платформа.
Минцифры начало публиковать «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, которые теперь регулярно происходят по всей России.
В список уже вошли государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск» и сайт магазина «Магнит».
Ведомство утверждает, что список формируют «из наиболее популярных интернет-ресурсов России», а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.