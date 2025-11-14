Минцифры обновило «белый список» сайтов. В него добавили сайты Генпрокуратуры, «Почты России» и РЖД

Министерство цифрового развития России расширило «белый список» сайтов — перечень сервисов и ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета «по соображениям безопасности».

В список включили сайты:

государственных органов — Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

«Почты России»;

Альфа-банка;

государственную систему цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

некоторых СМИ — «Комсомольской правды», РИА Новости, РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler;

РЖД и «Туту.ру»;

2ГИСа;

такси «Максим»;

а также сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», — заявило ведомство.

В российских телеграм-каналах днем 14 ноября появилась информация, что Telegram попал в «белый список». В Роскомнадзоре заявили телеграм-каналу Mash, что мессенджера нет в этом перечне. Депутат Госдумы Антон Немкин заявил ТАСС, что включение Telegram в «белый список» невозможно, поскольку это иностранная платформа.

Минцифры начало публиковать «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, которые теперь регулярно происходят по всей России.

В список уже вошли государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск» и сайт магазина «Магнит».

Ведомство утверждает, что список формируют «из наиболее популярных интернет-ресурсов России», а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета

