ФСБ объявила о предотвращении покушения на высокопоставленного российского чиновника. По версии спецслужбы, его планировали взорвать на кладбище

ФСБ заявила, что ей удалось предотвратить теракт, в результате которого должен бы был погибнуть «один из высших должностных лиц российского государства», сообщает «Интерфакс».

В сообщении, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ говорится, что чиновника планировали взорвать «при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище» в Москве.

Покушение, утверждает ФСБ, пытались организовать украинские спецслужбы, использовав завербованного нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона, двоих ранее судимых граждан РФ с наркозависимостью, а также «проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия».

Выходец из Центральной Азии и россияне задержаны, в ходе обысков, заявили в ФСБ, у них изъяли средства связи, в которых обнаружена «переписка в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб, подтверждающая подготовку покушения».

Кроме того, утверждает ФСБ, была обнаружена «закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта».

На кого готовилось покушение, не уточняется.