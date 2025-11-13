В Таллинне отменили концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний Фреда Дерста

Организаторы до начала продажи билетов отменили концерт группы Limp Bizkit, который должен был пройти в Таллинне весной 2026 года, сообщают Delfi и ERR со ссылкой на заявление агентства Baltic Live Agency.

Концерт был запланирован на 31 мая. Ожидалось, что предварительная продажа билетов начнется 10 ноября, но ее старт отложили из-за реакции властей страны.

После анонса концерта в МИД Эстонии раскритиковали решение организовать выступление группы из-за пророссийских высказываний фронтмена Limp Bizkit Фреда Дерста. В министерстве заявили, что «сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве».

После того как Россия в 2014 году аннексировала Крым, Дерст назвал Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами», и заявил, что хотел бы жить на полуострове. На одном из концертов в России в 2015-м Дерст развернул плакат «Крым = Россия», который бросили из зала. После этого ему на пять лет запретили въезд в Украину. В тот момент музыкант был женат на уроженке Крыма, они разошлись в 2018 году.

Планируя концерт, организаторы концерта из Baltic Live Agency исходили из того, что в последние годы Limp Bizkit уже выступали в странах — союзницах Украины и Эстонии, заявили в агентстве. Там отметили, что знали о ситуации с плакатом, но допускают, что в 2015 году Дерст «был женат на русской женщине из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве».