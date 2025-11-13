В Карелии разбился военный самолет Су-30. Экипаж погиб

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

По данным ведомства, самолет разбился около 19:00 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном районе, утверждает министерство.

Первыми о крушении военного самолета в Карелии сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы. Shot писал, что самолет упал в лесу под Петрозаводском недалеко от городского аэропорта. По информации «112», при крушении погибли два члена экипажа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил крушение военного самолета в Прионежском районе.