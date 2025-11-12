Верховный суд Австралии окончательно запретил России строительство нового здания посольства в столице страны Канберре, признав законным аннулирование договора аренды на землю по соображениям национальной безопасности.

В 2008 году Россия заключила договор аренды на 99 лет на участок земли в Канберре в 300 метрах от парламента Австралии и собиралась построить там новое здание посольства на замену старого в другом районе. Однако в 2023 году парламент Австралии счел такое близкое соседство угрозой национальной безопасности и принял закон, позволивший аннулировать договор аренды.

Россия пыталась оспорить этот закон, утверждая, что он противоречит конституции. Адвокаты также отмечали, что существование какой-либо конкретной угрозы не было доказано.

Семь судей Верховного суда Австралии единогласно решили, что принятый закон правомерно задействует конституционное право парламента изымать землю на «справедливых условиях». При этом суд постановил, что Россия имеет право на выплату денежной компенсации (ее размер не уточняется). Австралия также должна оплатить половину судебных расходов России за подачу иска. Адвокат Стивен Донахью, представлявший австралийское правительство в суде, заявил, что, по его мнению, не следует выплачивать компенсацию государству «за проблемы, которые оно само создает».

Правительство Австралии приветствовало решение Верховного суда.

В посольстве России в Австралии заявили, что изучают постановление суда. «Российская сторона внимательно ознакомится с текстом судебного решения, которое создает прецедент», — говорится в заявлении представителя посольства.