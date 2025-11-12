На танкерах в мировом океане скопился миллиард баррелей нефти. Ее не выгружают — и ее все больше из-за санкций против России, Ирана и Венесуэлы
На танкерах в морях и океанах по всему миру скопился примерно миллиард баррелей нефти — и он включает «непропорционально большой» объем сырья из стран, находящихся под санкциями, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов и аналитику компаний Vortexa, Kpler и OilX.
С конца августа объем нефти, накопленный на танкерах, вырос. Около 40% этого прироста обеспечило сырье из стран, находящихся под санкциями — России, Ирана и Венесуэлы (или это нефть с неясным происхождением). Даже по нижней оценке (около 20%) это больше, чем совокупная доля этих трех стран в мировой добыче нефти, отмечает Bloomberg. Это свидетельствует о том, что ограничительные меры действительно вызывают сбои в нефтяной торговле, делает вывод издание.
Анализ Bloomberg показывает, что основную часть скопившейся на танкерах подсанкционной нефти составляют именно российские поставки. Морские отгрузки из России выросли в последние недели, поскольку страна увеличивает добычу в рамках соглашения с партнерами по ОПЕК+. К тому же часть нефти, вероятно, перенаправили в экспортные терминалы из-за украинских атак на НПЗ, пишет Bloomberg. Однако работает и западное давление: индийские и китайские НПЗ в последнее время остерегаются принимать партии российской нефти.
По мнению аналитиков Clarksons Securities, часть роста объема нефти действительно связана с ужесточением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не может быть выгружена.
При этом скопление нефти не означает, что она никогда не будет продана, но это может повлиять на глобальный рынок, которому грозит переизбыток предложения, отмечает Bloomberg.